نائب محافظ أسوان يشهد الفعاليات المتنوعة للاحتفال بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر

واصلت محافظة أسوان إحتفالاتها بالذكرى الـ 51 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، تواكباً مع الفعاليات والأنشطة المتنوعة الجارى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، حيث كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور الفعاليات التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة أمس بقيادة ناصر سليم ، وبمشاركة مكتب المستشار العسكرى بالمحافظة .

وتضمنت الفعاليات تنظيم مسيرة للمشى بدأت من حديقة بلازا درة النيل مروراً بميدان المحطة ووصولاً إلى مبنى ديوان عام المحافظة حيث شارك فيها 500 شاب وفتاة حاملين أعلام مصر من مراكز الشباب والأندية الرياضية والكيانات الشبابية وجامعة أسوان والمعهد العالى للخدمة الإجتماعية ، وتم تقديم فقرات من العروض الفنية لكورال أطفال مركز شباب الحدود ، وفرقة عرب المالكى ، أعقبه إلتقاط الصور التذكارية ، وعقد لقاء حوارى حول إنتصارات أكتوبر .

إنتصارات أكتوبر المجيدة تحي روح الإرادة لاستكمال مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أن إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة تحيى فينا دائماً روح الإرادة والعزيمة لنستكمل بها مسيرة التنمية والبناء فى الجمهورية الجديدة ، والتى تشهد فيها مصرنا الحبيبة ملحمة من الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية فى مختلف قطاعات العمل العام .

لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " تأتى متواكبة مع هذا النصر العظيم حيث تهدف لتحقيق التنمية البشرية وبناء مجتمع أكثر وعياً وتقدمً ، وتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم ، وزيادة فرصهم فى النجاح الشخصى والمهنى ، ودعم الآخرين من خلال تعزيز روح فريق العمل الواحد لتفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة للوصول إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات ، كما تم تقديم الشكر والتقدير للمشاركين فى المسيرة التى تم تنظيمها ، ولوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وأيضاً العاملين بالمديرية لجهودهم المتميزة فى خدمة المجتمع الأسوانى .

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