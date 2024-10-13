طبيب مصري أجرى 33 عملية في غزة: فريق العمل كان لا يوصف

قال الدكتور محمد توفيق، استشاري جراحة الشبكية، والذي أجرى 33 عملية جراحية خلال 13 ساعة، إنه قدم قطاع غزة شهر مايو الماضي لمدة 20 يوما، وكان هناك تحديا كبيرا لإنشاء غرفة عمليات للعيون لعدم وجود أجهزة واستطعنا توفير الأجهزة والمعدات.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشفى أخليت تماما في 1 يوليو وهو مستشفى غزة الأوروبي، وأعيد العمل بها بعد شهرين في 1 سبتمبر، مشيرا إلى أنه عاد إلى غزة في 30 سبتمبر وكان لدينا أمل في إعادة تشغيل غرفة العمليات ولم أكن أتخيل أن يكون الطاقم الطبي جاهزا للعمل أو أن تتجهز غرفة العمليات.

وتابع أن عمل الجراح أو أقل شيء في المنظومة، "فريق العمل كان فوق الوصف والخيال وناس بتشتغل في ظروف فوق الطبيعية، وبيروح ينام في خيمة بدون كهرباء ويكون على رأس العمل تاني يوم الصبح، كل شيء جاهز ومحضر من أطباء وتمريض".