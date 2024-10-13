26 أكتوبر.. ندوة عن رمزية الولادة في المسيحية بالكاتدرائية المرقسية

تستعد مجموعة الأبحاث الطقسية بلجنة الألحان المركزية بأسقفية الشباب لتنظيم ندوة عامة، حول "مفهوم الولادة بدون ألم"، حيث يقدم خلالها الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة رؤية متعمقة حول هذا المفهوم وتأثيره على الحياة الروحية.

تقام الندوة يوم السبت 26 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 6:30 مساءً، في كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تستهدف الندوة فرصة قيمة للتأمل والتعلم، حيث يشجع الجميع على الحضور والمشاركة في هذا الحدث الروحي. الكل مدعو لنوال البركة والاستفادة من المعرفة الروحية المقدمة في هذه المناسبة.