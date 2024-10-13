احتفالية كبرى بجامعة عين شمس فى الذكرى51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تنظم جامعة عين شمس احتفالية كبرى ومحاضرات تثقيفية للاحتفال بالذكرى51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر.

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و اللواء أركان حرب أسامة عبدالحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومن تنظيم قطاع التعليم والطلاب بالجامعة وذلك يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بدار ضيافة جامعة عين شمس

تتضمن الاحتفالية فقرة فنية بعنوان روح اكتوبر وفقرة لكورال جامعة عين شمس وعدد من المحاضرات التثقيفية.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس تزينت مع بداية شهر أكتوبر بأعلام مصر، كما نظمت عدة فعاليات احتفالا بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر، وذلك في إطار حرص الجامعة لتعريف طلابها بقيمة هذا النصر العظيم الذي حطم أسطورة جيش الاحتلال الذى لا يقهر، وأثبت للعالم أجمع أن جند مصر هم حقيقة خير أجناد الأرض