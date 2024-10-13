معاينة النيابة في حادث وفاة 3 طلاب في تصادم سيارة بالجيزة

كشفت معاينة النيابة العامة بالجيزة، عن تفاصيل وفاة 3 أشخاص في حادث بمدينة أكتوبر.

وأفادت المعاينة الأولية للحادث، أنه أثناء استقلال 3 أشخاص ( شاب وشقيقته وزميلة شقيقته) سيارة ملاكي قيادة الأول، اصطدمت بعمود إنارة مما أدى إلى انقلاب السيارة، واشتعال النيران بها وتفحم مستقليها.

وصرحت النيابة بدفن جثامين الضحايا، عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع 3 أشخاص في حريق سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه تفحم 3 أشخاص هم ( سيف م- 18 سنة، طالب، وشقيقته نور م، 15 سنة، ، وسلمى و، 15 سنة، زميلة الثانية)، جري نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العاة مباشرة التحقيقات.