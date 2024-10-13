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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجل خطر للمحاكمة لاتهامه بسرقة توتوك بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة سائق الي محكمة الجنح  لاتهامه بسرقة توتوك في المرج.
واستمعت النيابة الي أقوال المتهم اعترف بسرقة التوتوك بسبب ضيقة ماليه يمر بها. 
واستمعت الي صاحب التوتوك الذي أكد سرقة المركبة من أمام المنزل الخاص بيه وتعرف عليها وسلم الاورق الخاصة بالمركبه الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة ليستلم التوتوك الخاصة بيه .
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للواقعة وإحراز المضبوطات.

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، حال إستقلاله مركبة " توك توك " مبلغ بسرقتها ، وبمناقشته عن مصدر المركبة إعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج " له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة القسم) وبإستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وعُثر بداخل الجراج عمله على 3مركبات "توك توك" أخرى.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب وقائع السرقة " بأسلوب " توصيل الأسلاك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
 

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