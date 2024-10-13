تدريبات تأهيلية للونش على هامش مواجهة الزمالك الودية أمام إيسترن كومباني

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المباراة الودية المقامة حالياً أمام إيسترن كومباني على ملعب النادي، في إطار استعدادات الأبيض لبطولة السوبر المحلي.

وأدى "الونش" فقرات تأهيلية وبدنية خاصة تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش المعد البدني للفريق، ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيز اللاعب بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.