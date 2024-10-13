"الصناعات الهندسية" تعلن تفاصيل النسخة الثانية من معرض "تعميق التصنيع المحلي 2025"

قرر مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس تنظيم النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي " صناع مصر " في الفترة من 1 الى 3 فبراير 2025 بأرض المعارض في مدينة نصر .

يقام المعرض داخل قاعتين بأرض المعارض لاستيعاب الطلب المتزايد من الصناع على المشاركة في المعرض .

وكشف محمد المهندس عن أن الهدف من معرض تعميق التصنيع المحلي هو تحقيق التكامل الصناعي بين المصنعين من خلال عرض كل مشارك قطع الغيار و المستلزمات التي يحتاجها في عمله و يقوم باستيرادها ليتعرف عليها المصنعين المحليين و تقديمها او من لديهم مقدرة على تصنيعها وهذا يحد من الاستيراد و يوفر العملة الصعبة و يعمق الصناعة المحلية بشكل أكبر وكل هذا يتماشى مع توجهات الدولة و القيادة السياسية التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أيضا أنه من ضمن أهداف المعرض إحلال المكون المحلي بدل الاجنبي في الصناعة وتوفير مستلزمات صناعية يمكن تصديرها أيضا.

وأكد أن الطلب على المشاركة في المعرض تزايد هذا العام بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي مما جعلنا نقوم بحجز قاعتين لاستيعاب الطلب و رغم ذلك تم حجز المساحات بالكامل و هناك قائمة انتظار تريد المشاركة و نسعى حاليا لحجز قاعة 3 للعارضين .

ونوه الى أنه من ثمار نجاح النسخة الأولي التي نبني عليها هو تلاحم القطاع الخاص الصناعي مع الحكومي خاصة مصانع الانتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع .

وأشار محمد المهندس إلى أن المعرض مجاني لكل العارضين وتتحمل التكلفة كاملة غرفة الصناعات الهندسية خدمة لأعضائها و بالفعل سيضم المعرض مصنعين من مختلف انحاء جمهورية مصر العربية سواء في القاهرة الكبرى أو محافظات الصعيد و الدلتا و الإسكندرية و غيرها .

ووجه المهندس التحية والشكر للواء شريف الماوردي رئيس الهيئة العامة للمعارض على دعمه ومساندته للمعرض ليخرج بشكل متميز ويحقق المستهدف منه .