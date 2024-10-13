وزير الخارجية: مصر ستظل داعمة للتنمية بدول حوض النيل الشقيقة ‏

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، إن الإنسان المصري برع في إدارة موارده من نهر النيل رغم حالة الندرة المائية الحادة بأسلوب كُفء رشيد يعظم الفوائد ويمنع أيقاع الضرر بأي طرف، مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه منصة متخصصة تتقاطع جوانبها الفنية مع أبعادها السياسية والقانونية.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، التي نقلتها "إكسترا نيوز": "مصر تتخذ العلم منهجا في التعامل مع قضايا المياه ونبحث عن الحلول العلمية القائمة على القواعد وافضل الممارسات الدولية".
وشدد "عبد العاطي" على محاور رئيسية تتبنها السياسة الخارجية المصرية بموضوعات المياه، منها الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الفعال لإدارة المياه العذبة الشحيحة على الكوكب لتحقيق التنمية للجميع لاسيما وأن أغلب المجاري المائية عابرة للحدود ويتضح هذا بجلاء في حالة نهر النيل.
كما جدد التجديد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية وحق دولتي المصب السودان ومصر في الوجود، مشيرا إلى أن مصر ستظل في طليعة الدول الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة وحشد التمويل للمشروعات التنموية لدول حوض النيل طالما كانت مشروعات توافقية.