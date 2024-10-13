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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سليمان يحضر مواجهة الزمالك الودية أمام إيسترن كومباني

احمد سليمان
احمد سليمان
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حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، على التواجد في ملعب النادي، على هامش المباراة الودية المقامة حالياً أمام إيسترن كومباني استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.
وجاء حضور أحمد سليمان من أجل مشاهدة المباراة مؤازرة الفريق، في إطار استعدادات الفريق الأبيض للسوبر المصري.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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