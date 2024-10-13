استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين في قصف استهدف دير البلح ومخيمي البريج وجباليا بقطاع غزة

استشهد تسعة مواطنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف دير البلح، ومخيمي البريج وجباليا، وسط وشمال قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الأحد/ - بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح، مضيفة أن ثلاثة مواطنين استشهدوا، وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف مدفعية الاحتلال استهدف بلوك "1" بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن خمسة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة الاتصالات غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات جراء عمليات نسف عشرات المنازل غرب جباليا وفي محيط منطقتي الصفطاوي والتوام.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الان عن استشهاد 42،175 مواطنا، وإصابة 98،336 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.