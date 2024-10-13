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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اليوم.. باكستان تستقبل الدفعة الأولى من الطلاب الفلسطنيين لمواصلة دراستهم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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استقبلت باكستان اليوم الدفعة الاولى من الطلاب الفلسطنيين والمكونة من 27 طالب لاستكمال دراستهم فى العاصمة الباكستانية لاهور وهى ثانى أكبر مدينة باكستانية لمواصلة دراساتهم في الطب وطب الأسنان بالمعاهد الطبية المختلفة .

قام مسئولي سفارة باكستان بالقاهرة وممثلو مؤسسة الخدمة بتسهيل مغادرة الدفعة الأولى المكونة من 27 طالبًا فلسطينيًا من مطار القاهرة الدولي إلى لاهور اليوم.

وهذه الدفعة من الطلاب هي جزء من 192 طالب طب فلسطيني من غزة التي مزقتها الحرب والذين سيواصلون دراساتهم في الطب وطب الأسنان في المعاهد الطبية المختلفة في باكستان. 

وكان هذا بتوجيهات من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لتسهيل عملية نقل هؤلاء الطلاب لمواصلة دراساتهم في جامعات الطب الباكستانية في برامج ممولة بالكامل. 

ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة العالمية وأطباء الرحمن ومؤسسة الخدمة

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