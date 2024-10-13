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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ أسبوع القاهرة السابع للمياه حدث مهم يتزامن مع أسبوع المياه الأفريقي التاسع تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، التي عرضتها قناة "إكسترا نيوز: "الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه بما في ذلك السياق العابر للحدود".

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