قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضفة خلال اليومين الماضيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين 30 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.



وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، وتوزعت على محافظات: جنين، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، ورام الله، من بينهم اعتقال 14 مواطنا خلال اقتحام بلدتي سعير، وبني نعيم شرق الخليل. وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ونكلت بالمواطنين،كما اعتقلت شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين،وشابا من مدينة بيت لحم.

وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، وأبقت على إغلاق حارات البلدة القديمة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على بعض المداخل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.