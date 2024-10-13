بالفيديو| مهرجان ملتقى نجم العرب.. النجوم يتوافدون على الريد كاربت

شهد مهرجان "نجم العرب" في دورته الأولى، أمس السبت، تكريم عدد من النجوم البارزين، حيث تصدرت القائمة الفنانة إلهام شاهين ومي كساب وباسم سمرة ومي عمر ومصطفى أبو سريع وحسن الرداد ورحاب الجمل وخالد سرحان وأحمد زاهر وملك وليلى أحمد زاهر ومنة بدر تيسير وزينب العبد وإيمي الجندي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى مجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية، الذين تم اختيارهم بناءً على تصويت الجمهور في المرحلة الأولى من الملتقى.

يعد مهرجان ملتقى نجوم العرب هو حدث فني سنوي يحتفي بأبرز الأسماء في عالم الفن والإعلام العربي، يهدف المهرجان إلى تكريم المبدعين وتعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور، حيث يشمل فعاليات متنوعة تشمل التكريمات والعروض الفنية، ويجمع بين المواهب الجديدة والنجوم الراسخة في الساحة.