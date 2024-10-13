مدبولى: 2.4 مليار شخص فى 2022 يواجهون انعدام الأمن الغذائى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المياه وتغير المناخ، حيث يؤثر الأخير على موارد المياه بطرق متعددة ومعقدة.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه أن تغير المناخ يؤدي إلى تقلبات في أنماط سقوط الأمطار وارتفاع مستويات سطح البحر، مما يزيد من حدة شح المياه ويعزز المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية مثل الفيضانات والجفاف.

وأشار مدبولي إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعطل دورة المياه، مما يسبب تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمعات.

ولفت إلى أن عدد الأشخاص الذين واجهوا انعدام الأمن الغذائي من المعتدل إلى الشديد بلغ 391 مليون شخص في عام 2019، وارتفع بشكل مقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.