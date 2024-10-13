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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سامسون أكينيولا يقود تشكيل الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني وديا

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية إيسترن كومباني المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :  

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود بنتايك - جيفرسون كوستا - علي نوفل.

خط الوسط : يوسف وائل "الفرنسي"- يوسف أحمد حسن - محمد عاطف - حازم أسامة.

الهجوم : حسام أشرف - سامسون أكينيولا.

ومن المقرر أن يخوض  الزمالك مباراة ودية أخرى مساء اليوم أمام فريق زد على ملعب النادي.

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