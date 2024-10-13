ضبط 29415 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (29415) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: (1491) مخالفة السير بدون تراخيص. (33) دراجة نارية مخالفة. ( 10157) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. ( 1657) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (19) مخالفة موقف عشوائى. (8) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.