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الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 29415 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 29415 مخالفة
ضبط 29415 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (29415) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: (1491) مخالفة السير بدون تراخيص. (33) دراجة نارية مخالفة. ( 10157) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. ( 1657) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (19) مخالفة موقف عشوائى. (8) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور مخالفة تجاوز السرعة ا