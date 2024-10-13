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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر بذلت جهودا كبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية

الدكتور بدر عبدالعاطي
الدكتور بدر عبدالعاطي
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قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، إن مصر بذلت جهودا كبيرة ‏للارتقاء بأجندة المياه العالمية، وتجلت هذه الجهود في مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية ‏تغير المناخ بشرم الشيخ 27 ‏COP، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، بإطلاق ‏مبادرات مؤثرة، منها مبادرة التكيف المائي ومباردة مبعوث الأمم المتحدة للمياه، ‏وهي المبادرات التي سنسعى إلى البناء عليها.‏

وأضاف الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، التي عرضتها قناة "إكسترا نيوز": «من ‏ضمن هذا الجهد، الإطلاق المنتظر لتجمع المياه والمناخ بالتعاون بين مصر ‏واليابان خلال الدورة الحالية لأسبوع القاهرة للمياه».

الدكتور بدر عبدالعاطي اجندة المياه العالمية اتفاقية تغير المناخ إسبوع القاهرة السابع للمياه