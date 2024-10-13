وزير الخارجية: مصر بذلت جهودا كبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية

قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، إن مصر بذلت جهودا كبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية، وتجلت هذه الجهود في مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ بشرم الشيخ 27 COP، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، بإطلاق مبادرات مؤثرة، منها مبادرة التكيف المائي ومباردة مبعوث الأمم المتحدة للمياه، وهي المبادرات التي سنسعى إلى البناء عليها.
وأضاف الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، التي عرضتها قناة "إكسترا نيوز": «من ضمن هذا الجهد، الإطلاق المنتظر لتجمع المياه والمناخ بالتعاون بين مصر واليابان خلال الدورة الحالية لأسبوع القاهرة للمياه».