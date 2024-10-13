وزير الخارجية: قضية المياه بالنسبة لمصر ضرورة حياة وقضية وجود

أعرب بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي أصبح حدثًا بارزًا على الأجندة الإقليمية والدولية لمناقشة قضايا المياه.

وأكد عبدالعاطي أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز أجندة المياه العالمية خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن قضية المياه تمثل "ضرورة حياة وقضية وجود" بالنسبة لمصر، وأن العلم هو المنهج الذي يتم اتباعه في التعامل مع هذه القضايا.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تجلت خلال مؤتمرات عالمية مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ (كوب 27) ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، حيث تم إطلاق مبادرات هامة مثل مبادرة التكيف المائي ومبادرة مبعوث الأمم المتحدة للمياه.

وأكد عبدالعاطي على أهمية البناء على هذه المبادرات في الفعاليات المقبلة، بما في ذلك مؤتمر كوب ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

كما أشار الوزير إلى الإطلاق المرتقب لتجمع المياه والمناخ بالتعاون بين مصر واليابان خلال الدورة الحالية لأسبوع القاهرة للمياه.