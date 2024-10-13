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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة المنتخب المصري تغادر إلى موريتانيا استعداد لمباراة الإياب بتصفيات إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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تغادر بعثة منتخب مصر اليوم الأحد في الرابعة عصر إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الموريتانى المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويخوض المنتخب مرانا صباحيا اليوم قبل سفر البعثة الي نواكشوط على ان يؤدي اللاعبون مرانا وحيدا غدا الإثنين قبل مواجهة العودة الثلاثاء المقبل.

وعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وذلك عقب فوزه على نظيره الموريتاني 2 / صفر، الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات.

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