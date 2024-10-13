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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض دار المعارض للكتاب .. صور

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض
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افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،  والمهندس رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر معرض دار المعارف للكتاب والذي تنظمه الجامعة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي تنظيم تلك المعارض الثقافية لإثراء الوعي المجتمعي ونشر الثقافة لدي أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ، مشيرا إلي أن دار المعارف تضم موسوعة كبيرة من الكتب النادرة في مختلف التخصصات.

ووجه "الجيزاوي" الشكر إلى مؤسسة دار المعارف فى تنظيم المعرض ونشر ثقافة العلم والمعرفة
من جانبه أضاف المهندس رزق عبد السميع أن المعرض يضم أحدث الإصدارات والمؤلفات والموسوعات وكتب الأطفال فضلا عن كنوز دار المعارف من روائع سلسلة أقرأ وذخائر العرب والمكتبة الخضراء والمغامرون الخمسة والكتب الدينية وغيرها من الكتب الأدبية.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المعرض يضم أكثر من 2000 نسخة في مختلف التخصصات والفنون مشيرة الى أن المعرض يفتح أبوابه يوميا للطلاب وجميع منسوبى الجامعة.

افتتاح معرض

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جامعة بنها رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة