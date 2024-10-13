علامات على الأظافر تشير إلى مشكلات صحية.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة لاريسا غابدولخاكوفا خبيرة التغذية الروسية أن الأظافر تعكس الحالة الصحية لجسم الانسان وأن هناك العديد من العلامات يجب النظر اليها عند ظهورها على الاظافر والتى تشير للاصابة بالعديد من الأمراض في وقت واحد ولذلك إذا اكتشف الشخص علامة واحدة أو أكثر من الأفضل له استشارة طبيب مختصص وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

وتقول إن الأظافر تعكس ما يجري داخل الجسم فمثلا ظهور بقع بيضاء أو خطوط على الأظافر قد تكون منفردة أو متعددة واضحة جدا أو لا ولكنها تشير إلى نقص عناصر مثل الزنك والسلينيوم والحديد في الجسم وغالبا ما تشير الأظافر الهشة والرقيقة إلى فقر الدم أي انخفاض مستوى الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء في الدم ما يعني قلة الأكسجين الذي يصل إلى الأنسجة وأعضاء الجسم (نقص الأكسجة).

أما خشونة سطح الأظافر فقد يشير إلى نقص البروتين والمغنيسيوم ، أما اصفرارها فيشير إلى عدوى فطرية ويشير الظفر المعلق (جلد متدلي حول الظفر) إلى نقص أوميغا-3 وفيتامينات قابلة للذوبان في الدهون.

وهذه كلها علامات غالبا ما تشير إلى نقص عدد من المواد أو الأمراض في وقت واحد ولذلك إذا اكتشف الشخص علامة واحدة أو أكثر من هذه العلامات من الأفضل له استشارة طبيب مختص لتحديد السبب ووصف العلاج اللازم.

وتشير الطبيبة إلى أنه لتعويض نقص الحديد يجب تناول كبد البقر واللحوم أما نقص البروتين فيمكن تعويضه بتناول المأكولات البحرية والبيض واللحوم والبقوليات ويمكن تعويض نقص الزنك بتناول بذور اليقطين والمأكولات البحرية والبيض واللحوم في حين نقص السيلينيوم يمكن تعويضه بتناول الجوز البرازيلي والثوم.