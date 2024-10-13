مناقشة رسالة ماجستير الأنبا ثاؤفيلس في اللاهوت تحت رعاية البابا تواضروس

ناقش الأنبا ثاؤفيلس اسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون رسالة الماجستير في اللاهوت أمس ، تحت رعاية البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور كل من الأنبا مكاري، الأسقف العام لشبرا الجنوبية ووكيل الكلية الإكليريكية، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق العامر

تناولت الرسالة موضوع “إلهية السيد المسيح وفق العقيده المسيحيه في رسائل البابا أثناسيوس الرسولي ضد الآريوسيين”. تألفت لجنة المناقشة من:





أ.د. الأنبامكاري - عضوًا مناقشًا.

أ.د. القس بيشوي حلمي إبراهيم - رئيسًا ومشرفًا.

أ.د. القمص بنيامين المحرقي - عضوًا مناقشًا.

وعُقدت المناقشة في مدرج البابا كيرلس الرابع بالكلية الإكليريكية، حيث جرت مداولات مستفيضة بين أعضاء اللجنة.

بعد انتهاء المناقشة، أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز، مما يعكس الجهد الكبير الذي بذله الأنبا ثاؤفيلس في بحثه ودراسته.