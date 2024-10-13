سكرتير المجلس الوزاري الأفريقي للمياه: أسبوع القاهرة يستهدف مشاركة المعرفة

قال رشيد موبازي السكرتير التنفيذي للمجلس الوزاري الأفريقي للمياه، إنّ أسبوع القاهرة للمياه يعد مبادرة من مجلس وزراء المياه الأفريقية، بهدف نشر ومشاركة المعرفة والمعلومات المتعلقة بإدارة المياه، فضلا عن توريد المياه وخدماتها في أفريقيا.

وأضاف «موبازي»، خلال كملته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه «ننقل تحياتنا لمصر حكومة وشعبا لحسن الاستضافة لهذا المحفل الكبير لمناقشة قضايا المياه، وبالنيابة عن مسؤول المياه في أفريقيا أنقل لكم الامتنان العميق لتشريفكم لنا بهذا الحدث ولتشريفكم لنا خلال الافتتاح».

وتابع: «نحن نجتمع من أجل هدف واحد ومشترك وهو تعزيز الخدمات وضمان إدارة المياه بشكل فعّال وتوفير خدمات مياه وصرف صحي بشكل متساوي».