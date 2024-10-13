جامعة قناة السويس تعلن عن فتح باب التقديم لجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية والدراسات الإنسانية والأدبية " مع بداية العام الدراسي من كل عام طبقاً للائحة المرفقة .

يتشرف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثلاً في إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة أن يعلن عن الجائزة لعام 2024 إلى موعد غايته 31 ديسمبر 2024.

هذا وعلى جميع كليات الجامعة بتخصصاتها المختلفة علي أن ترسل خطابات الترشح والملفات الخاصة بالمرشحين إلى إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية بعد استيفاء الإقرار الخاص بالجائزة - استبيان الجهة المستفيدة وفحص الملفات بكل دقة من خلال لجنة شئون خدمة المجتمع بالكلية طبقاً للمعايير الخاصة بالجائزة وعدد (6) نسخ

من الملفات + عدد (6) حافظات يحتوى كل ملف على الأتى :

• خطاب ترشيح موجه الى السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

• ملخص للبحث باللغة العربية - السيرة الذاتية - وصورة من بطاقة الرقم القومى .

• اعتماد الإقرار من عميد الكلية ومختوم - استبيان الجهة المستفيدة معتمد ومختوم .

• موافقة المشاركين في البحث على التقدم لهذه الجائزة - موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية .

• البحث منشور في مجلة علمية متخصصة وان يكون حديث خلال الثلاث سنوات الأخيرة لنيل الجائزة

• أن يكون البحث وملخصه باللغة العربية على اسطوانة (CD) نسخة واحدة بصيغة Word

» مرفق طيه صورة من اللوائح الخاصة بهذه الجائزة - نموذج الإقرار - نموذج إستبيان الجهة المستفيده