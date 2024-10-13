تنفيذ عملية إخلاء مديرية التعليم بالغربية ضمن خطة المحافظة لمجابهة الأزمات .. صور

شهد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، العقيد محمد الشاذلى نائبا عن المستشار العسكرى لمحافظة الغربية ، صباح اليوم، التدريب العملي لإخلاء مديرية التربية والتعليم ضمن خطة المحافظة لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ١٣٨ .

وتضمن في إجراءاته قيام المديريات الخدمية المتنوعة بالمحافظة بمحاكاة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات المحتمل حدوثها.

وذلك فى إطار الإعداد والتجهيز للتدريب العملى المشترك صقر ( ١٣٨) لمجابهة الازمات والكوارث بمحافظه الغربية

جاء ذلك بحضور خالد حمدان ،وكيل المديرية ،و محمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية.

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