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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ عملية إخلاء مديرية التعليم بالغربية ضمن خطة المحافظة لمجابهة الأزمات .. صور

جانب من الإخلاء
جانب من الإخلاء
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 شهد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، العقيد محمد الشاذلى نائبا عن  المستشار العسكرى لمحافظة الغربية ، صباح اليوم، التدريب العملي لإخلاء مديرية التربية والتعليم ضمن خطة المحافظة لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ١٣٨ .

 وتضمن في إجراءاته قيام المديريات الخدمية المتنوعة بالمحافظة بمحاكاة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات المحتمل حدوثها.

وذلك فى إطار الإعداد والتجهيز للتدريب العملى المشترك صقر ( ١٣٨) لمجابهة الازمات والكوارث بمحافظه الغربية

جاء ذلك بحضور  خالد حمدان ،وكيل المديرية ،و محمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية.

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الأزمات والكوارث التدريب العملي المشترك التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم