شيطان البدرشين ينهي حياة جدته بسبب معاشها الشهري.. وقرارات عاجلة للنيابة

انتزعت الرحمة من قلب شاب، بعدما اتشح بعباءة الشيطان، الذي هداه لسرقة جدته السيدة المسنة، طمعًا في المبالغ المالية الضئيلة التي تتحصلها من معاشها الشهري، لكن الأمر لم ينتهِ عند حد السرقة وحسب، بل تقمص هذا الشاب دور الشيطان عندما أقدم على قتل جدته، بعدما وجه إليها عدد من الضربات والخنق، بأحد مناطق مركز البدرشين جنوب المحافظة.

قرارات النيابة العامة ضد شاب قتل جدته بسبب معاشها

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني المحدد، كما صرحت بدفن جثمان المتوفاة إلى رحمة مولاها، عقب توقيع الصفة التشريحة للجثمان، وإعداد تقرير مفصل بأسباب وملابسات الوفاة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كم طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وكذلك طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بلاغ الواقعة

هذه الواقعة باشرت التحقيقات بها نيابة جنوب الجيزة، بعدما ورد إليها إشارة من مركز شرطة البدرشين، ومضمون الإشارة هو «تلقي الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثورعلى جثة عجوز داخل مسكنها بدائرة المركز».

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عجوز بها آثار خنق وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيدها "له معلومات جنائية مسجلة" بغرض الإستيلاء على معاشها الشهري، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيـام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثمان المتوفاة.