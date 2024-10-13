مجلس أشبال سلطانة العذارى بسوهاج يناقش التحديات ويعزز الأنشطة الروحية

عقد مساء أمس اجتماع مجلس أشبال سلطانة العذارى بسوهاج تحت إرشاد وتوجيه الأب جرجس ناروز، حيث حضر الاجتماع ضباط فرق المخالفة وساحل طهطا والخزندارية ونزلة خاطر وطهطا.

افتتح الاجتماع بتلاوة الصلوات المريمية التي شارك فيها الحضور بروح من الإيمان والتفاني، تعزيزًا لأهمية الحياة الروحية المشتركة بين الفرق.

وتناول الاجتماع عدة محاور أساسية كان من أبرزها مناقشة العقبات والتحديات التي تواجه فرق الأشبال، مثل ضعف النشاطات الروحية في بعض المناطق وكيفية التعامل مع هذه التحديات بما يتناسب مع احتياجات المرحلة العمرية للأشبال.

كما تم التركيز على تفعيل برامج جديدة لتقوية التفاعل بين الأعضاء، بما يتماشى مع تعليمات الدليل المريمي الذي يهدف إلى تعزيز الروحانية والانتماء العميق للمجتمع المريمي.

وفي سياق دعم الحياة الروحية، قام المجلس بتوزيع ملف شامل يحتوي على القراءات الروحية للدليل المريمي لشهر أكتوبر ، وتم خلال الاجتماع شرح وتوضيح النقاط الأساسية لدراسة الدليل، وكيفية تطبيق هذه الدروس في الحياة اليومية للأشبال، مع التأكيد على أهمية غرس القيم المريمية والالتزام الروحي لدى الأعضاء من خلال تلك القراءات.

الاجتماع لم يكن فقط لبحث التحديات، بل ركز أيضًا على تنشيط الفرق وابتكار طرق جديدة لتحفيز الأعضاء على المشاركة الفعالة في الأنشطة المريمية.

وشدد الأب جرجس ناروز على أهمية الالتزام بتعاليم الكنيسة والدليل المريمي في تنمية روح الأخوة والمشاركة بين الأعضاء، مؤكدًا أن العمل الجماعي والروحانية المريمية هما الأساس في تطوير الفرق وتقويتها.