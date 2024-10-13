تصدير 3470 رسالة غذائية في أسبوع.. والسودان والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 38 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 5 – 11 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 20 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 17 زيارة، وأصدرت الإدارة 374 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 344 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3470 رسالة بنحو 143 ألف طن لعدد 1386 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 50 صنف بنحو 33 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، يليها الرمان بإجمالي 11 ألف طن، ثم الليمون بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنف بنحو 30 ألف طن.

ومثلت ( السودان، السعودية، الصومال وهولندا) أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 165 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 505 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1970 رسالة بنحو 586 ألف طن لعدد 777 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 177 صنف من قمح، وسكر وزيوت متنوعة من 76 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل، مايزيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 364 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 310 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 21 منتج و8 شركات ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 661 منتج جديد، وأصدرت 4 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 12 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 1 زيارة لمضارب الأرز ، كما تم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

