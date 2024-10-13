تواجد عدة مستشفيات قرب موقع حادث قطار المنيا سرع نقل المصابين

قال إسلام فهمي، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن منطقة ماقوسة بمحافظة المنيا شهدت وقوع حادث تصادم قطار وجرار، فجر اليوم الأحد، مما أدى إلى سقوط عربتين من أحد القطارين داخل ترعة الإبراهيمية، موضحا أنه جرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري على الفور وجاري حصر المفقودين والبحث في المجرى المائي لترعة الإبراهيمية عن وجود مفقودين من عدمه، لكن حتى الآن لم توجد أي بيانات رسمية بوقوع حالات وفيات.

وأضاف مراسل الفضائية، أن رجال السكة الحديد موجودين في منطقة ماقوسة من أجل بحث أسباب حادث قطار المنيا، كما انتقل عدد من قيادات محافظة المنيا لموقع الحادث ومنهم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الموجود الآن في موقع الحادث، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة موجودة لمعرفة التفاصيل وملابسات الحادث.

وتابع مراسل "إكسترا نيوز"، أن تواجد عدد من المستشفيات بالقرب من موقع حادث قطار المنيا سّرع من عملية نقل المصابين، كما أن سيارات الإسعاف موجودة في موقع الحادث، لافتا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية الموجودة في ديوان عام محافظة المنيا تتولى التنسيق بين الجهات المعاونة لرفع حالة التأهب تجاه هذا الحادث، بالتالي كان هناك تحركا سريعا بمجرد وقوع الحادث.