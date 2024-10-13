3 قرارات للنيابة بعد معاينة حريق مول وكافية بالتجمع الخامس

أجرت نيابة القاهرة الجديدة، معاينة لموقع الحريق الذي نشب مساء أمس السبت، داخل مول وكافيه بالتجمع الخامس، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص لبيان سبب الحريق، وكلفت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الـ 7 في الحريق تمهيداً لسماع أقوالهم حول الحادث.

حريق مول التجمع الخامس

ودفعت قوات الحماية المدنية ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مول بالتجمع الخامس.

وكشف الفحص المبدئي أن النيران التهمت مبنى مكون من 3 طوابق في مبنى شارع التسعين الجنوبي.

ونشب حريق داخل مول وكافيه مكون من 3 طوابق بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس.



ودفعت قوت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم رفض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوبي، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.