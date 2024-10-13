أوكرانيا: مقتل وإصابة 13 شخصا في هجمات روسية على إقليم دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، اليوم الأحد، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.



وقال فيلاشكين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "خلال الليلة الماضية.. قتل الروس اثنين من سكان إقليم دونيتسك أحدهما في بلدة كوراخيفكا والأخر في أولاكلي، بينما أُصيب 11 آخرون في المنطقة جراء الهجمات الروسية الأخيرة".

وأضاف المسئول الأوكراني أن ما لا يقل عن 2810 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أُصيب 6289 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الشاملة في فبراير 2022، وهذه الأرقام لا تشمل عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.