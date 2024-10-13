الهلال الأحمر يقدم خدمات الدعم النفسي والمساعدات العاجلة لمصابي حادث تصادم قطاري المنيا

تواجدت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصرى في موقع حادث صادم قطاري المنيا لمتابعة نقل المصابين للمستشفيات ومساندة أجهزة الدولة في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري بسرعة توجه فرق الهلال الأحمر المصرى لموقع الحادث.

كما زار فريق من الهلال الأحمر المصري مستشفى المنيا العام، حيث يتواجد المصابون، وذلك لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وأسرهم جراء الحادث.

و تقوم فرق الهلال الأحمر بإجراء عمليات التقييم لحالات المصابين تمهيداً لتقديم المساعدات العينية العاجلة للمصابين وأسرهم.

الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع حادث تصادم القطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة بالمنيا لتقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين.