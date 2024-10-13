وزير الاتصالات يزور مركز تميز شركة "دل تكنولوجيز" لتعزيز التحول الرقمي في مصر

قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة مركز التميز التابع لشركة "دل تكنولوجيز" العالمية، أحد أربعة مراكز فقط حول العالم، والذي يقدم خدمات استشارية وبحثية وابتكار المنتجات والدعم الفني لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا بـ12 لغة. رافقه في الزيارة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتسريع التحول الرقمي في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا وتصدير خدمات التعهيد. يساهم المركز في دفع جهود التحول الرقمي من خلال تقديم حلول تكنولوجية متقدمة وخدمات دعم فني عالمية، مستفيداً من المزايا التنافسية لمصر في قطاع التكنولوجيا.

خلال الزيارة، التقى الوزير مع عدد من كبار مسؤولي "دل تكنولوجيز"، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم التحول الرقمي وجعل مصر وجهة رئيسية للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما استمع إلى عروض قدمها مهندسو المركز حول الحلول التكنولوجية المتطورة التي يتم تقديمها للعملاء داخل مصر وخارجها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات العالمية على تنمية أعمالها في مصر، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات الرقمية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أشار المهندس أحمد الظاهر إلى نجاح مركز "دل تكنولوجيز" في مصر على مدار 15 عاماً في تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة، مؤكداً على التزام الهيئة بدعم الابتكار وتعزيز مكانة مصر كمقصد متميز في مجال تكنولوجيا المعلومات.

محمد أمين، نائب الرئيس الأول للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أكد خلال الزيارة على دور مركز التميز في تعزيز قطاع التكنولوجيا في مصر، مشيداً بالتعاون المستمر مع الحكومة المصرية لتحقيق رؤية مصر الرقمية.

يذكر أن مركز "دل تكنولوجيز" للتميز في مصر تأسس عام 2009، وحقق العديد من براءات الاختراع ويواصل تقديم خدمات متقدمة في إدارة المشاريع والدعم الفني، إلى جانب مساهمته في تقليص الفجوة الرقمية عبر برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.