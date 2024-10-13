اعتقال 30 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال اليومين الماضيين

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية خلال اليومين الماضيين.

وقال نادي الأسيرفي بيان مشترك، اليوم ، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، وتوزعت على محافظات: جنين، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، ورام الله.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

وأشار إلى أن عدد حالات الاعتقال، بلغت أكثر من 11 ألفا و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس منذ بدء العدوان على غزة.