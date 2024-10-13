النرويج تفرض عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي

قالت شرطة النرويج إنها ستطبق عمليات تفتيش مؤقتة على حدود الدولة مع دول غرب أوروبا الأخرى بعد أن رفع جهاز الأمن الداخلي النرويجي لمستوى التهديد الإرهابي.



وذكر بيان صادر عن الشرطة النرويجية، حسبما أفادت وكالة أنباء /أسوشيتد برس/ اليوم /الأحد/ - إن عمليات التفتيش ستظل سارية حتى 22 أكتوبر الجاري.

واستشهدت الشرطة بإعلان جهاز الأمن الداخلي النرويجي الأسبوع الماضي أنه سيرفع مستوى التهديد الإرهابي في النرويج من "معتدل" إلى "مرتفع"، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من خمس درجات.

وقالت الشرطة إن الضوابط الجديدة لن تشمل فحص جميع المسافرين، ولا يوجد سبب لتوقع حدوث تأخيرات عند المعابر الحدودية.

والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تشكل جزءا من منطقة السفر الحر الأوروبية المعروفة باسم منطقة /شنجن/، ولها حدود برية مع عضوي الاتحاد الأوروبي وشنجن السويد وفنلندا.