ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن ،بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33858 طن تشمل : 5650 طن يوريا و 939 طن سماد و 18209 طن كلينكر و 1800 طن علف بنجر و 7260 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75424 طن تشمل : 11245 طن حديد و 18098 طن خردة و 7410 طن قمح و 8740 طن سكر و 4238 طن ابلاكاش و 19762 طن ذرة و 5070 طن بضائع عامة و 2804 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 861 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 640 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1603 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130459 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189270 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2355 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4877 حركة .

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ).