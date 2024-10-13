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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن ،بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33858 طن تشمل : 5650 طن يوريا و 939 طن سماد و 18209 طن كلينكر و 1800 طن علف بنجر و 7260 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75424 طن تشمل : 11245 طن حديد و 18098 طن خردة و 7410 طن قمح و 8740 طن سكر و 4238 طن ابلاكاش و 19762 طن ذرة  و 5070 طن بضائع عامة و 2804 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 861 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 640 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1603 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130459 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189270 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2355 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ،  و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4877 حركة .

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة  إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة  ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي  شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ).

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