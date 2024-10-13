تفاصيل رسائل السيسي عن المياه ونهر النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تضع المياه على رأس أولويتها ونهر النيل يرتبط بحياة الشعب المصري وبقائة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالتالي :

- أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية متجددة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات

- تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية

- هناك مشروعات عملاقة تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غيـر مدروس

- نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا والحفاظ عليع مسألة وجود

- تضع مصر المياه على رأس أولوياتها.. حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه..

- المياه سر الحياة وأساس كل تنمية ومصر هبة نهر النيل العظيم

- نسعى لتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- نقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائى فى مجال المياه مع دول حوض نهر النيل

- ندعو المجتمع الدولى لزيادة دعم جهود أفريقيا لتحقيق الأمن المائى والتنمية ونشر السلام فى القارة

- الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض وضرورة إعلاء قيمة المياه فى الأجندة الدولية



وانطلق اليوم أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المصريين ووفود خارجية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك التزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو).

ويجمع الحدث البارز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى

