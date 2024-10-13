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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير مساعد مطروح يستقبل قافلة بنك الطعام المصرى

سكرتير مساعد مطروح
سكرتير مساعد مطروح يستقبل قافلة بنك الطعام المصرى
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أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد استقبال قافلة بنك الطعام المصرى، بحضور الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي. 

وأوضح السكرتير العام المساعد أن القافلة تضم ١٧٠٠ كرتونة مواد غذائية، سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية  بعدد ١٠٠٠ كرتونة بمدينة النجيلة و٧٠٠ كرتونة بمدينة برانى، بالتنسيق بين رئيس كل مدينة والإدارة الاجتماعية بالمدينة .
من ناحية أخرى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود مؤسسة بنك الطعام وتعاونها مع المحافظة في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين الأكثر استحقاقا. 

سكرتير مساعد مطروح يستقبل قافلة بنك الطعام المصرى

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