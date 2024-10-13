غدا.. جامعة بنها تنظم الملتقى التوظيفي الأول للخريجين

أعلنت جامعة بنها عن تنظيم الملتقى التوظيفي الأول للخريجين، غدا الاثنين، بمشاركة مديرية القوى العاملة بالقليوبية، والعديد من الشركات وتوفير فرص العمل وذلك بكلية التجارة، ضمن خطة الجامعة لمساعدة خريجها في الحصول على فرص عمل.



يقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة وإيمان السيد وكيلة وزارة القوى العاملة بالقليوبية.

وأشارت ايمان السيد وكيلة وزارة القوى العاملة بالقليوبية، ان الملتقى فرصة جيدة لشباب المحافظة الراغبين في الحصول علي وظائف في كافة التخصصات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، ضمن خطة المديرية للمشاركة في المبادرة الرئاسية بداية، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشري.