رئيس الوزراء يشهد الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه.

وينطلق أسبوع القاهرة السابع للمياه، ابتداءً من اليوم ، وعلى مدار 5 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، ويتزامن معه عقد «أسبوع المياه الأفريقي التاسع».