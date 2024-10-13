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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يشهد الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه.
وينطلق أسبوع القاهرة السابع للمياه، ابتداءً من اليوم ، وعلى مدار 5 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، ويتزامن معه عقد «أسبوع المياه الأفريقي التاسع».

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