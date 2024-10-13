كانت بتنشر الغسيل.. النيابة تناظر جثة فتاة سقطت من الطابق الخامس في المطرية

كشفت مناظرة نيابة المطرية، لجثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل، أنها في العقد الثالث من عمرها وبها كدمات وكسور أدت لنزيف حاد وتوقف الدورة الدموية وتوفت في الحال.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الفتاة وقالوا: إن ابنتهم متزوجة وتعيش تلك الفترة مع أسرتها بسبب نشوب خلافات زوجية وتعاني علي اثرها من حالة نفسية سيئة.

وأضافت أسرة الفتاة: أنها خرجت لنشر الغسيل في الشرفة فلم تسيطر علي نفسها واختل توازنها وسقطت ولم تتهم أسرة المتوفية أحد بالتسبب في وفاتها جنائيا.

وأمرت النيابة، بدفن جثة المجني عليها ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة أسفل عقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن فتاة سقطت من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.