أسقف أسوان يستضيف قافلة طبية مجانية تابعة لوزارة الصحة

استقبل مساء أمس الأنبا بيشوي، أسقف أسوان وتوابعها، للكنيسه الارثوذكسيه القافلة الطبية المجانية التابعة لوزارة الصحة، التي جاءت لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لأبناء إيبارشية أسوان.

و ضمت القافله فريقًا من الأطباء المتخصصين في مجالات متعددة،و قدمت خدمات فحص وعلاج لأعداد كبيرة من أبناء الشعب عقب القداس الإلهي، وذلك تحت رعاية واهتمام الأنبا بيشوي.

في إطار هذه الزيارة، أشرف الأنبا بيشوي بشكل مباشر على سير العمل، مؤكدًا أن صحة أبناء إيبارشيته تأتي في مقدمة أولوياته.

وقد تم تجهيز القافلة لتلبية احتياجات المواطنين في عدة مجالات طبية تشمل: طب العيون، الأمراض الباطنية، الأسنان، الأطفال، الأمراض الجلدية، إلى جانب توفير الأدوية والعلاجات مجانًا للحالات التي تحتاج إليها.

أبدى العديد من أبناء الشعب فرحتهم بهذه المبادرة الإنسانية، التي تأتي في وقت هم فيه بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية المتكاملة، خاصة في المناطق النائية التي يصعب فيها الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.