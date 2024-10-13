ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف أسوان يستضيف قافلة طبية مجانية تابعة لوزارة الصحة

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 استقبل مساء أمس الأنبا بيشوي، أسقف أسوان وتوابعها، للكنيسه الارثوذكسيه  القافلة الطبية المجانية التابعة لوزارة الصحة، التي جاءت لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لأبناء إيبارشية أسوان.

و ضمت القافله فريقًا من الأطباء المتخصصين في مجالات متعددة،و  قدمت خدمات فحص وعلاج لأعداد كبيرة من أبناء الشعب عقب القداس الإلهي، وذلك تحت رعاية واهتمام الأنبا بيشوي.

في إطار هذه الزيارة، أشرف الأنبا بيشوي بشكل مباشر على سير العمل، مؤكدًا أن صحة أبناء إيبارشيته تأتي في مقدمة أولوياته. 

وقد تم تجهيز القافلة لتلبية احتياجات المواطنين في عدة مجالات طبية تشمل: طب العيون، الأمراض الباطنية، الأسنان، الأطفال، الأمراض الجلدية، إلى جانب توفير الأدوية والعلاجات مجانًا للحالات التي تحتاج إليها. 

أبدى العديد من أبناء الشعب فرحتهم بهذه المبادرة الإنسانية، التي تأتي في وقت هم فيه بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية المتكاملة، خاصة في المناطق النائية التي يصعب فيها الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.

أسقف أسوان وتوابعها احتياجات المواطنين الأنبا بيشوي الأطباء المتخصصين