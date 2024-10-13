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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات باريش وعلما الشعب وعيتا الشعب جنوبي لبنان

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، أن غارات إسرائيلية تستهدف بلدات باريش وعلما الشعب وعيتا الشعب جنوبي البلاد.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، مستهدفاً في الساعات الأخيرة قرى الجنوب والبقاع  وبعلبك الهرمل.

وفي آخر التطورات الميدانية، شنّ الاحتلال غارة، فجر اليوم الأحد، على أحد الأبنية السكنية في بلدة بقسطا شرقي مدينة صيدا جنوبي البلاد، حيث سُمع  دوي انفجار في محيط المدينة.

وجرى هذا الاعتداء بـ 3 صواريخ من مسيرة إسرائيلية، هو ثالث عدوان على بلدات محيطة بمدينة صيدا الجنوبية.
وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس.  ارتقى نحو 2255 شهيداً و10524 جريحاً، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.

غارات إسرائيلية بلدات باريش علما الشعب عيتا الشعب لبنان