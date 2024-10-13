تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.09%، ليصل إلى مستوى 30,736.17 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.42%، وصولًا إلى مستوى 3,195.61 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 38,054.53 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.04%، مسجلًا 13,347.22 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.22%، وصولًا إلى 7,485.08 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 10,654.78 نقطة.