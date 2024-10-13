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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الخشت يشارك في اجتماع مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق، في الاجتماع الأول لمجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" لعام 2024، والذي عُقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة طلبات الترشح للجائزة، وبرئاسة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ونائب رئيس مجلس الأمناء، وأمين عام الجائزة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال مشاركته، على أهمية الجائزة في تعزيز التطور العلمي ونشر المعرفة كأداة لبناء الأجيال المستقبلية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في دعم المشاريع المعرفية والتعليمية.

وقد شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لمعايير الترشح للمرشحين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية، وتوسيع دور ونطاق الجائزة في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع كوكبة من الشخصيات العلمية الدولية البارزة حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء: د. محمد عثمان الخشت الرئيس السابق لجامعة القاهرة، و د. علي أحمد الغفلي ممثل جامعة الإمارات،، وألكسندر جاكوب بوريس زيندر ممثل جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، ود. آلان جودمان الرئيس التنفيذي لمعهد التعليم الدولي، كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري والذي يضم كلاً من: د. أولوف أميلين مدير متحف جامتلي في السويد، والبروفيسور نيك رولينز نائب رئيس جامعة هونغ كونغ الصينية، وديفيد بينيت نائب رئيس قسم التطوير والعلاقات مع الخريجين في جامعة هوارد.

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