مظاهرات في روما ولشبونة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية /روما/ والبرتغالية /لشبونة/ وذلك للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم /الأحد/ - أن مئات المتظاهرين نظموا مسيرة في وسط روما أمس للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورددوا هتافات "فلسطين حرة" ودعوا أيضا إلى إنهاء القتال في لبنان الذي شهد تصاعدا في الأعمال العدائية خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.

وأضافت الشبكة، أن مظاهرة مماثلة نظمت أيضا أمس بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث احتشد آلاف الأشخاص للمطالبة بوقف الأعمال العدائية في غزة.

يذكر أنه خلال اجتماع قمة "ميد 9" لدول جنوب الاتحاد الأوروبي التي عقدت في مدينة /بافوس/ بقبرص الجمعة الماضية، انضمت رئيسة الوزراء الإيطالية "جيورجيا ميلوني" ونظيرها الإسباني "بيدرو سانشيز" إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في إدانة ما وصفه الأخير بـ "الاستهداف المتعمد من قبل إسرائيل لجنود ينتمون إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

يشار إلى أن مصادر الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية فتحت النار على ثلاثة مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان الخميس الماضي.

