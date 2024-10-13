الدفاع الروسية: تدمير 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الروسية".



وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أمس 13 طائرة دون طيار أوكرانية.

وأوضحت أن المسيرات التي تم تدميرها هي 6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك".

بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

