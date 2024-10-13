بطريرك القدس للاتين: “الدعوة إلى التغيير من خلال محبة الله”

تحدث البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، اليوم الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”، قائلا عن لقاء يسوع مع شخص سأله عن كيفية نيل الحياة الأبدية أن الحزن الذي أصاب هذا الشخص، بعدما طلب منه يسوع التخلي عن ممتلكاته واتباعه، يكشف عن خداع الأنانية والرغبة في امتلاك كل شيء، وهو الخداع الذي نراه في قصة الخطيئة الأصلية.





و أوضح الكاردينال أن السعادة الحقيقية لا تأتي من امتلاك الأشياء المادية، بل من خلال العلاقة مع الله، وهي الدعوة التي قدمها يسوع لهذا الشخص، وشدد على أن الإيمان المسيحي يتطلب مخاطرة وتغييرًا، وأن الاستجابة لمحبة الله تعني أن نترك أنفسنا للتغيير، وأن نسمح لله بأن يكون كنزنا الحقيقي.





واختتم الكاردينال بالتأكيد على أن التغيير الذي يطلبه الله قد يبدو مستحيلًا من منظور إنساني، لكنه يصبح ممكنًا بنعمة الله، الذي بقدرته يستطيع أن يحقق ما يعجز عنه البشر.